Президент Узбекистана встретился с заместителем генсека ООН

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял заместителя генерального секретаря ООН по политическим вопросам и миростроительству Розмари ДиКарло.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял заместителя генерального секретаря ООН по политическим вопросам и миростроительству Розмари ДиКарло.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об передает пресс-служба главы государства.

В ходе переговоров стороны договорились продолжать совместную работу по устранению последствий экологической катастрофы в Аральском море, мирному урегулированию кризиса в Афганистане, а также гуманитарным проектам по поддержке афганского населения.

Замгенсека ООН примет участие в саммите ШОС, который будет проходить с 15 по 16 сентября в Самарканде.