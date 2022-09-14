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Президент Узбекистана встретился с заместителем генсека ООН

Президент Узбекистана встретился с заместителем генсека ООН Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял заместителя генерального секретаря ООН по политическим вопросам и миростроительству Розмари ДиКарло.
В регионе
14 сентября 2022 г. 16:43
Президент Узбекистана встретился с заместителем генсека ООН

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял заместителя генерального секретаря ООН по политическим вопросам и миростроительству Розмари ДиКарло.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об передает пресс-служба главы государства.

В ходе переговоров стороны договорились продолжать совместную работу по устранению последствий экологической катастрофы в Аральском море, мирному урегулированию кризиса в Афганистане, а также гуманитарным проектам по поддержке афганского населения.

Замгенсека ООН примет участие в саммите ШОС, который будет проходить с 15 по 16 сентября в Самарканде.

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