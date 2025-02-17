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Президент Узбекистана в рамках визита в Кувейт обсудит приоритетные сферы сотрудничества

Президент Узбекистана в рамках визита в Кувейт обсудит приоритетные сферы сотрудничества Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отбыл в Кувейт с официальным визитом.
В регионе
17 февраля 2025 г. 10:45
Президент Узбекистана в рамках визита в Кувейт обсудит приоритетные сферы сотрудничества

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отбыл в Кувейт с официальным визитом.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщили в пресс-службе президента Узбекистана.

"Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению эмира Государства Кувейт Шейха Мишааля ас-Сабаха 17 февраля отбыл в эту страну с официальным визитом. В соответствии с программой пребывания в городе Эль-Кувейте пройдут переговоры на высшем уровне, состоится ряд деловых и культурных мероприятий", - говорится в сообщении.

В повестку предстоящего саммита войдут вопросы дальнейшего развития и углубления узбекско-кувейтских отношений дружбы и многопланового партнерства, расширения взаимодействия в таких приоритетных направлениях, как торговля, инновации, инвестиции и финансы, "зеленая" энергетика, промышленная кооперация, сельское хозяйство, транспорт и логистика, инфраструктура, градостроительство, здравоохранение и другие.

В фокусе внимания также будет расширение культурно-гуманитарного и туристического обмена. Кроме того, лидеры Узбекистана и Кувейта рассмотрят актуальные аспекты международной политики и регионального сотрудничества.

По итогам переговоров ожидается принятие пакета совместных документов и соглашений.

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