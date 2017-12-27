Президент Узбекистана уволил более 560 сотрудников финансовой системы

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Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Более 560 сотрудников финансовых госорганов Узбекистана, в том числе министерства финансов, казначейства и Пенсионного фонда, уволены за пять дней после критики президента страны Шавката Мирзиёева в связи с их неэффективной работой, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"С 22 декабря по сегодняшний день уволены 562 сотрудника госучреждений финансовой системы республики, в том числе министерства финансов, системы казначейства и Пенсионного фонда", — говорится в сообщении агентства со ссылкой на данные министерства финансов.

Среди уволенных, в частности, — 24 сотрудника управлений министерства финансов, начальник управления государственного финансового контроля Ташкента и три его заместителя, 65 сотрудников казначейства, 100 работников Пенсионного фонда, 273 сотрудника местных финансовых организаций.

Ранее президент Узбекистана в своем послании резко подверг критике прежнее руководство Минфина, которое, по его мнению, в течение последних 10-15 лет неэффективно расходовало средства бюджета, а также лоббировало нерентабельные инвестиционные проекты.