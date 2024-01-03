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Президент Узбекистана провел совещание во вопросам боеготовности и развития ВС

Президент Узбекистана провел совещание во вопросам боеготовности и развития ВС Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам оборонного строительства и развития вооруженных сил (ВС) республики.
В регионе
3 января 2024 г. 03:00
Президент Узбекистана провел совещание во вопросам боеготовности и развития ВС

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам оборонного строительства и развития вооруженных сил (ВС) республики.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Обсуждены вопросы дальнейшего повышения боеготовности и боеспособности войск, оснащения их современным вооружением и военной техникой, модернизации имеющихся образцов вооружения, военно-патриотического воспитания молодежи страны, а также социального обеспечения военнослужащих, членов их семей и ветеранов вооруженных сил", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на совещании был заслушан доклад министра обороны "о проделанной работе по повышению эффективности боевой и морально-психологической подготовки войск, деятельности органов управления, объединений, соединений и частей, а также высших военных учебных заведений".

Сообщается также, что за 2023 год проведено более 580 мероприятий оперативно-боевой подготовки, в которых приняли участие свыше 35 тыс. военнослужащих республики, что повысило эффективность боевой подготовки войск, их профессионализм, боевой дух и психологическую подготовленность.

Помимо этого в деятельность военных вузов внедрена новая система подготовки военных кадров на основе передовых технологий. Также особое внимание было уделено цифровизации военной сферы, поэтапному внедрению современных автоматизированных систем управления войсками и совершенствованию системы связи.

"На совещании подчеркнута важность продолжения работы по оснащению национальной армии современными образцами вооружения и военно-технического имущества, а также совершенствованию оборонно-промышленного комплекса", - добавили в пресс-службе.

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