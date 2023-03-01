Президент Узбекистана принял делегацию США во главе с госсекретарем

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 1 марта принял делегацию США во главе с Государственным секретарем Энтони Блинкеном.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 1 марта принял делегацию США во главе с Государственным секретарем Энтони Блинкеном.

Как передает Report, об этом сообщили узбекские СМИ.

Был рассмотрен широкий круг актуальных вопросов повестки двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, инвестиционной, образовательной и культурно-гуманитарной сферах, а также ключевые аспекты регионального взаимодействия.

Вновь подчеркнута решительная приверженность США поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Узбекистана. Дана высокая оценка и выражена полная поддержка осуществляемым в стране необратимым демократическим преобразованиям и социально-экономическим реформам.

Особо отмечен большой прогресс в области обеспечения прав человека и гендерного равенства, борьбы с принудительным трудом, реформ в сфере свободы слова и поддержки средств массовой информации, развития институтов гражданского общества и многих других направлениях.

В ходе встречи с большим удовлетворением констатирован достигнутый высокий уровень узбекско-американских многоплановых отношений.

Подтверждена важность дальнейшего развития полномасштабного сотрудничества, в том числе в рамках продвижения эффективного Диалога стратегического партнерства и продолжения продуктивных обменов на разных уровнях.

Особое внимание уделено наращиванию торгово-экономического, инвестиционного и инновационного взаимодействия, расширению присутствия ведущих американских компаний на рынке Узбекистана, реализации проектов кооперации, прежде всего в высокотехнологичных отраслях.

Отмечены имеющиеся широкие возможности для активизации культурно-гуманитарных связей, включая программы в области изучения молодым поколением английского языка и подготовки квалифицированных преподавателей в нашей стране.

Состоялся обмен мнениями по наиболее важным вопросам регионального сотрудничества. Положительно оценены практические результаты прошедшей накануне министерской встречи в формате "США и страны Центральной Азии" ("С5+1").

Были выделены такие направления, как содействие устойчивому развитию стран региона, совершенствование деловой среды и инвестиционного климата, развитие «зеленой энергетики», осуществление совместных образовательных программ.

Важное значение придается предстоящему заседанию Рамочного соглашения по торговле и инвестициям (TIFA), которое состоится в этом месяце в городе Самарканде.

Были рассмотрены также вопросы широкого международного сотрудничества в вопросах мирного урегулирования в Афганистане.

Выражено единое мнение о недопустимости эскалации ситуации и разрастания гуманитарного кризиса в этой стране, необходимости активного использования площадки ООН для выработки алгоритма решения имеющихся проблем, а также важности поддержки региональных инфраструктурных проектов для содействия установлению мира и восстановлению афганской экономики.