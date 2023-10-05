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Президент Узбекистана прибыл в Татарстан

Президент Узбекистана прибыл в Татарстан Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Татарстан.
В регионе
5 октября 2023 г. 13:11
Президент Узбекистана прибыл в Татарстан

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Татарстан.

Как передает Report, об этом сообщают узбекские СМИ.

В Международном аэропорту "Казань" им. Г. Тукая узбекского лидера встретили глава Татарстана Рустам Минниханов, вице-премьер - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, а также другие официальные лица.

Поездка в Татарстан проходит в рамках официального визита президента Узбекистана в Россию.

В ходе пребывания в Татарстане Мирзиёев посетит выставку промышленного потенциала республики в МВЦ "Казань-Экспо", ознакомится с итогами форума регионов "Россия-Узбекистан", побывает в технопарке высоких технологий им. Б. Рамеева в Казани и ряде других объектов.

Запланирована встреча с Миннихановым в Казанском Кремле.

Напомним, что по приглашению президента Владимира Путина Мирзиёев 5-7 октября будет находиться в России с официальным визитом. В Москве он проведет переговоры с Путиным, а также главой правительства Михаилом Мишустиным.

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