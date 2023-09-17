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Президент Узбекистана прибыл в США

Президент Узбекистана прибыл в США Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев прибыл в Нью-Йорк, где запланировано его выступление на пленарной сессии Генассамблеи ООН.
В регионе
17 сентября 2023 г. 11:22
Президент Узбекистана прибыл в США

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев прибыл в Нью-Йорк, где запланировано его выступление на пленарной сессии Генассамблеи ООН.

Как передает Report со ссылкой на сайт главы республики, 19 сентября Мирзиеев выступит с докладом на общих дебатах пленарной сессии ГА ООН и представит свое видение по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки. Уточняется, что на полях международного политического мероприятия также пройдут саммит лидеров стран Центральной Азии и США, ряд двусторонних встреч с главами зарубежных государств, руководителями авторитетных международных организаций и ведущих американских компаний.

До этого пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов заявлял, что Мирзиеев собирается очно принять участие в 78-й сессии Генассамблеи ООН во второй половине сентября.

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