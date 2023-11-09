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Президент Узбекистана поздравил Азербайджан с Днем победы

Президент Узбекистана поздравил Азербайджан с Днем победы Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил Азербайджан по случаю Дня победы.
В регионе
9 ноября 2023 г. 11:49
Президент Узбекистана поздравил Азербайджан с Днем победы

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил Азербайджан по случаю Дня победы.

Как передает корреспондент Report из Ташкента, об этом он заявил в рамках саммита ОЭС в столице Узбекистана.

Он также отметил важность восстановления территориальной целостности и суверенитета на всей территории страны, чего Азербайджан добился в ходе 44-х дневной войны и последующих действий.

Саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС) начал свою работу в столице Узбекистана Ташкенте. В нем участвуют главы государств и правительств Азербайджана, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана и Турции.

Договоренность о проведении этого мероприятия была достигнута в ходе 27-го заседания Совета министров иностранных дел государств-членов ОЭС 10 октября 2023 года в городе Шуша.

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Версия на английском языке Uzbek president congratulates Azerbaijan on Victory Day
Версия на азербайджанском языке Özbəkistan Prezidenti Azərbaycanı Zəfər Günü münasibətilə təbrik edib

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