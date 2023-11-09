Президент Узбекистана поздравил Азербайджан с Днем победы

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил Азербайджан по случаю Дня победы.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил Азербайджан по случаю Дня победы.

Как передает корреспондент Report из Ташкента, об этом он заявил в рамках саммита ОЭС в столице Узбекистана.

Он также отметил важность восстановления территориальной целостности и суверенитета на всей территории страны, чего Азербайджан добился в ходе 44-х дневной войны и последующих действий.

Саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС) начал свою работу в столице Узбекистана Ташкенте. В нем участвуют главы государств и правительств Азербайджана, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана и Турции.

Договоренность о проведении этого мероприятия была достигнута в ходе 27-го заседания Совета министров иностранных дел государств-членов ОЭС 10 октября 2023 года в городе Шуша.