Президент Узбекистана поздравил Азербайджан с Днем победы

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил Азербайджан по случаю Дня победы.
Как передает корреспондент Report из Ташкента, об этом он заявил в рамках саммита ОЭС в столице Узбекистана.
Он также отметил важность восстановления территориальной целостности и суверенитета на всей территории страны, чего Азербайджан добился в ходе 44-х дневной войны и последующих действий.
Саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС) начал свою работу в столице Узбекистана Ташкенте. В нем участвуют главы государств и правительств Азербайджана, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана и Турции.
Договоренность о проведении этого мероприятия была достигнута в ходе 27-го заседания Совета министров иностранных дел государств-членов ОЭС 10 октября 2023 года в городе Шуша.