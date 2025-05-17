Президент Узбекистана посетит Венгрию и Словению

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 19-22 мая посетит с официальными визитами Венгрию и Словению.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 19-22 мая посетит с официальными визитами Венгрию и Словению.

Как передает Report со ссылкой на узбекские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

В Будапеште состоятся переговоры на высшем уроне, встречи с официальными лицами и руководителями ведущих венгерских компаний. 21 мая Мирзиёев примет участие в неформальном саммите Организации тюркских государств, который пройдет в столице Венгрии.

22 мая он встретится в городе Любляне с президентом Словении Наташей Пирц Мусар, проведет переговоры с руководством парламента и правительства этой страны, примет участие в совместных деловых мероприятиях.

Стороны рассмотрят вопросы развития взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, реализации проектов кооперации в фармацевтике, промышленности, пищевой и текстильной отраслях, взаимодействия в области трудовой миграции и расширения гуманитарных контактов.