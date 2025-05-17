О нас

Президент Узбекистана посетит Венгрию и Словению

Президент Узбекистана посетит Венгрию и Словению Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 19-22 мая посетит с официальными визитами Венгрию и Словению.
В регионе
17 мая 2025 г. 11:11
Президент Узбекистана посетит Венгрию и Словению

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 19-22 мая посетит с официальными визитами Венгрию и Словению.

Как передает Report со ссылкой на узбекские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

В Будапеште состоятся переговоры на высшем уроне, встречи с официальными лицами и руководителями ведущих венгерских компаний. 21 мая Мирзиёев примет участие в неформальном саммите Организации тюркских государств, который пройдет в столице Венгрии.

22 мая он встретится в городе Любляне с президентом Словении Наташей Пирц Мусар, проведет переговоры с руководством парламента и правительства этой страны, примет участие в совместных деловых мероприятиях.

Стороны рассмотрят вопросы развития взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, реализации проектов кооперации в фармацевтике, промышленности, пищевой и текстильной отраслях, взаимодействия в области трудовой миграции и расширения гуманитарных контактов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Özbəkistan Prezidenti Macarıstan və Sloveniyaya səfərlər edəcək

Самое читаемое

В Сумгайыте обнаружено тело 67-летней женщины
В Сумгайыте обнаружено тело 67-летней женщины
12 мая 2025 г. 19:28
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (14.05.2025)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (14.05.2025)
14 мая 2025 г. 09:03
Состоялась встреча руководства Федерации велоспорта Азербайджана с тренерами
ФотоСостоялась встреча руководства Федерации велоспорта Азербайджана с тренерами
14 мая 2025 г. 20:23
Пашинян и Макрон встретились в Тиране
Пашинян и Макрон встретились в Тиране
16 мая 2025 г. 21:49
Нестабильная погода в Азербайджане сохранится еще четыре дня
Нестабильная погода в Азербайджане сохранится еще четыре дня
11 мая 2025 г. 18:35
В Кыргызстане задержан еще один участник подготовки массовых беспорядков
В Кыргызстане задержан еще один участник подготовки массовых беспорядков
12 мая 2025 г. 12:51
Посол Германии: Роль Азербайджана в “зеленой” трансформации энергетики Европы возрастает
Посол Германии: Роль Азербайджана в “зеленой” трансформации энергетики Европы возрастает
13 мая 2025 г. 16:44
Премьер Италии: Рим не разделяет последние решения Израиля
Премьер Италии: Рим не разделяет последние решения Израиля
14 мая 2025 г. 20:31
Милли Меджлис проводит очередное заседание весенней сессии
Милли Меджлис проводит очередное заседание весенней сессии
16 мая 2025 г. 11:02
Президент Ильхам Алиев встретился в Албании с Реджепом Тайипом Эрдоганом
ВидеоПрезидент Ильхам Алиев встретился в Албании с Реджепом Тайипом Эрдоганом
16 мая 2025 г. 14:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi