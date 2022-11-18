Президент Узбекистана посетит Францию с официальным визитом

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 21-22 ноября посетит с официальным визитом Францию по приглашению президента Франции Эмманюэля Макрона. В рамках визита планируется принятие более 10 важных двусторонних документов, а также пакета инвестиционных согла

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 21-22 ноября посетит с официальным визитом Францию по приглашению президента Франции Эмманюэля Макрона. В рамках визита планируется принятие более 10 важных двусторонних документов, а также пакета инвестиционных соглашений и торговых контрактов.

Об этом передает Report со ссылкой на узбекские СМИ.

В ходе визита он проведет в Париже двусторонние переговоры на высшем уровне, встречи в Национальном собрании - нижней палате парламента Франции, а также примет участие в деловых мероприятиях с участием руководителей ведущих французских компаний и банков.

В повестку дня включены вопросы дальнейшего развития конструктивного политического диалога, расширения многопланового сотрудничества, прежде всего реализации инвестиционных проектов в различных отраслях экономики, продолжения активного гуманитарного и образовательного обмена.