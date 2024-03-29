Президент Узбекистана поручил усилить меры по охране порядка в стране

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании с руководителями правоохранительных и силовых органов поручил усилить работу по охране общественного порядка и принять меры по предупреждению терактов и других чрезвычайных происшествий в местах массового

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании с руководителями правоохранительных и силовых органов поручил усилить работу по охране общественного порядка и принять меры по предупреждению терактов и других чрезвычайных происшествий в местах массового пребывания людей.

Как передает Report , об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте узбекского лидера.

"Перед руководством министерства внутренних дел и Национальной гвардии поставлена задача по дальнейшему усилению проводимой работы по охране общественного порядка и принятию действенных мер, направленных на предупреждение возможных террористических актов и других чрезвычайных происшествий в местах массового пребывания населения", - говорится в тексте.

Глава узбекского государства также поручил подготовить проект нормативного акта, который будет предусматривать обеспечение полноценного взаимодействия между правоохранительными органами, институтами гражданского общества и предпринимателями в деле обеспечения общественной безопасности. На совещании подчеркнули, что "в нынешних условиях нарастающих новых угроз и рисков общественной безопасности" необходимо усилить взаимодействие между правоохранителями и субъектами предпринимательства.