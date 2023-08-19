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Президент Узбекистана отправился в Венгрию с рабочим визитом

Президент Узбекистана отправился в Венгрию с рабочим визитом Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана сегодня отбыл в эту страну с рабочим визитом.
В регионе
19 августа 2023 г. 13:50
Президент Узбекистана отправился в Венгрию с рабочим визитом

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана сегодня отбыл в эту страну с рабочим визитом.

Как передает Report со ссылкой на узбекские СМИ, об этом сообщает пресс-служба президента.

В соответствии с программой пребывания в городе Будапеште глава Узбекистана проведет переговоры с премьер-министром Венгрии.

"Предусмотрены участие в мероприятиях в связи с государственным праздником Венгрии - Днем святого Иштвана и посещение финала чемпионата мира по легкой атлетике", - уточняют в сообщении.

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