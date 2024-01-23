Президент Узбекистана отправился с госвизитом в Китай

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина отбыл в эту страну с государственным визитом, который пройдет 23-25 января.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина отбыл в эту страну с государственным визитом, который пройдет 23-25 января.

Как передает Report со ссылкой на узбекские СМИ, об этом сообщает пресс-служба президента.

"В рамках программы пребывания предусматривается проведение переговоров на высшем уровне и ряда двусторонних встреч", - говорится в сообщении.

В ходе визита будут обсуждаться вопросы дальнейшего укрепления узбекско-китайских отношений всестороннего стратегического партнерства и расширения полномасштабного практического сотрудничества.

Глава Узбекистана также посетит один из регионов КНР, встретится с руководителями ведущих китайских компаний и банковско-финансовых институтов.