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Президент Узбекистана отправился с госвизитом в Китай

Президент Узбекистана отправился с госвизитом в Китай Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина отбыл в эту страну с государственным визитом, который пройдет 23-25 января.
В регионе
23 января 2024 г. 12:40
Президент Узбекистана отправился с госвизитом в Китай

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина отбыл в эту страну с государственным визитом, который пройдет 23-25 января.

Как передает Report со ссылкой на узбекские СМИ, об этом сообщает пресс-служба президента.

"В рамках программы пребывания предусматривается проведение переговоров на высшем уровне и ряда двусторонних встреч", - говорится в сообщении.

В ходе визита будут обсуждаться вопросы дальнейшего укрепления узбекско-китайских отношений всестороннего стратегического партнерства и расширения полномасштабного практического сотрудничества.

Глава Узбекистана также посетит один из регионов КНР, встретится с руководителями ведущих китайских компаний и банковско-финансовых институтов.

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Версия на английском языке President of Uzbekistan embarks on state visit to China
Версия на азербайджанском языке Özbəkistan Prezidenti Çinə yollanıb

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