Президент Узбекистана опробовал электромобиль Togg

Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву вручили ключи от электромобиля "Togg", подаренного главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу главы Узбекистана.
Подарок передал министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк в завершении сегодняшних переговоров.
По данным пресс-службы, президент выразил благодарность и поздравил турецкий народ с запуском производства электромобилей. Мирзиёев лично опробовал авто, сев за руль и проехавшись на нем.
Напомним, 4 апреля президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву также был представлен первый местный электромобиль Турции - Togg.