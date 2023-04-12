Президент Узбекистана опробовал электромобиль Togg

Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву вручили ключи от электромобиля "Togg", подаренного главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву вручили ключи от электромобиля "Togg", подаренного главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу главы Узбекистана.

Подарок передал министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк в завершении сегодняшних переговоров.

По данным пресс-службы, президент выразил благодарность и поздравил турецкий народ с запуском производства электромобилей. Мирзиёев лично опробовал авто, сев за руль и проехавшись на нем.

Напомним, 4 апреля президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву также был представлен первый местный электромобиль Турции - Togg.