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Президент Узбекистана опробовал электромобиль Togg

Президент Узбекистана опробовал электромобиль Togg Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву вручили ключи от электромобиля "Togg", подаренного главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
В регионе
12 апреля 2023 г. 18:54
Президент Узбекистана опробовал электромобиль Togg

Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву вручили ключи от электромобиля "Togg", подаренного главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу главы Узбекистана.

Подарок передал министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк в завершении сегодняшних переговоров.

По данным пресс-службы, президент выразил благодарность и поздравил турецкий народ с запуском производства электромобилей. Мирзиёев лично опробовал авто, сев за руль и проехавшись на нем.

Напомним, 4 апреля президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву также был представлен первый местный электромобиль Турции - Togg.

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Версия на азербайджанском языке ФотоÖzbəkistan Prezidenti "Togg"u sınaqdan keçirib 

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