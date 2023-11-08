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Президент Узбекистана обсудил с генсеком ОЭС повышение эффективности работы структуры

Президент Узбекистана обсудил с генсеком ОЭС повышение эффективности работы структуры Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял генерального секретаря Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Хусрава Нозири.
В регионе
8 ноября 2023 г. 16:50
Президент Узбекистана обсудил с генсеком ОЭС повышение эффективности работы структуры

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял генерального секретаря Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Хусрава Нозири.

Как передает Report со ссылкой на узбекские СМИ, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Стороны рассмотрели вопросы дальнейшего развития практического взаимодействия в рамках объединения, а также повышения эффективности деятельности этой многосторонней структуры.

Глава Узбекистана отметил наличие большого потенциала для расширения взаимовыгодного сотрудничества, прежде всего путем реализации совместных проектов и программ в сфере торговли, транспорта, инвестиций, инноваций, экологии, туризма.

Генеральный секретарь выразил искреннюю признательность за активное участие Узбекистана в деятельности ОЭС и подготовку на высоком уровне очередного саммита ОЭС, который впервые пройдет в городе Ташкенте под девизом "Вместе к экономической стабильности и развитию".

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