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Президент Узбекистана наградил главу МИД Туркменистана орденом "Дружбы"

Президент Узбекистана наградил главу МИД Туркменистана орденом "Дружбы" В ходе туркмено-узбекских межмидовских консультаций в Ашхабаде вице-премьер, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов был награжден орденом “Дустлик” (“Дружба”) в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева.
В регионе
28 августа 2022 г. 18:00
Президент Узбекистана наградил главу МИД Туркменистана орденом Дружбы

В ходе туркмено-узбекских межмидовских консультаций в Ашхабаде вице-премьер, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов был награжден орденом “Дустлик” (“Дружба”) в соответствии с Указом президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева.

Как передает Report, награду вручил заместитель секретаря Совета безопасности, специальный представитель президента Республики Узбекистан по вопросам внешней политики Абдулазиз Хафизович Камилов.

Награда туркменскому вице-премьеру вручена "за большой личный вклад в развитие и укрепление уз многовековой дружбы и добрососедства, отношений стратегического партнерства и многопланового сотрудничества между Республикой Узбекистан и Туркменистаном, активную роль в продвижении совместных программ и проектов кооперации в области торговли, промышленности, аграрного сектора, энергетики, водного хозяйства, транспорта и логистики, а также культурно-гуманитарных обменов".

Напомним, что на торжественной церемонии награды от президента Туркменистана были вручены исполняющему обязанности министра иностранных дел Республики Узбекистан Владимиру Норову и заместителю секретаря Совета безопасности при президенте Республики Узбекистан, специальному представителю президента по вопросам внешней политики А.Камилову.

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