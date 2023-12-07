Президент Узбекистана ко дню Конституции помиловал свыше 300 заключенных

В связи с 31-й годовщиной принятия Конституции Узбекистана президент Шавкат Мирзиёев подписал указ "О помиловании группы лиц, отбывающих срок наказания, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления".

В связи с 31-й годовщиной принятия Конституции Узбекистана президент Шавкат Мирзиёев подписал указ "О помиловании группы лиц, отбывающих срок наказания, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления".

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщает пресс-служба президента.

"Указом в соответствии с пунктом 23 статьи 109 Конституции республики Узбекистан помилованы 334 лица, отбывающих наказания за совершение преступлений, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления", - говорится в сообщении.

Из числа помилованных 34 лица полностью освобождены от отбывания основного наказания, 249 лиц освобождены от отбывания наказания условно-досрочно, назначенное в отношении 6 лиц наказание заменено более мягким. Кроме того, сокращены сроки наказания в виде лишения свободы, назначенные в отношении 45 лиц.

Среди помилованных – 18 граждан иностранных государств, 23 женщины, 15 мужчин старше 60 лет, 88 лиц, участвовавших в деятельности запрещенных организаций.