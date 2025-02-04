Президент Узбекистана и премьер Малайзии в Куала-Лумпуре подпишут пакет соглашений

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим подпишут пакет соглашений, направленных на дальнейшее развитие сотрудничества двух стран. В этой связи президент Узбекистана сегодня отправился с официальным визитом в Куала-Лу

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим подпишут пакет соглашений, направленных на дальнейшее развитие сотрудничества двух стран. В этой связи президент Узбекистана сегодня отправился с официальным визитом в Куала-Лумпур.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу президента Узбекистана, визит состоится по приглашению премьера Малайзии.

!Повестка предстоящих контактов на высшем уровне включает вопросы дальнейшего углубления узбекско-малайзийских отношений дружбы и расширения практического взаимодействия, в том числе в таких приоритетных направлениях и сферах, как торговля, инвестиции, инновации, технологическая кооперация, нефтехимия, электроника, "зеленая" энергетика, "умное" сельское хозяйство, туризм и многие другие. Особое внимание стороны уделят активизации культурно-гуманитарного обмена", - сказано в сообщении.

В рамках визита Мирзиёев также встретится с топ-менеджерами ведущих малайзийских компаний, примет участие в работе совместного бизнес-форума.

Лидеры также рассмотрят актуальные аспекты международной политики и регионального сотрудничества.