Президент Узбекистана и глава МИД Турции обсудили расширение сотрудничества

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял делегацию Турции во главе с министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу, находящуюся в Ташкенте для участия в первой министерской встрече в формате "Узбекистан-Азербайджан-Турция".

Как передает Report, об этом написал в Twitter Чавушоглу.

"Обсудили с президентом Узбекистана Мирзиёевым наши стратегические отношения и региональные проблемы", - отметил он.