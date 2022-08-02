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Президент Узбекистана и глава МИД Турции обсудили расширение сотрудничества

Президент Узбекистана и глава МИД Турции обсудили расширение сотрудничества Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял делегацию Турции во главе с министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу, находящуюся в Ташкенте для участия в первой министерской встрече в формате "Узбекистан-Азербайджан-Турция".
В регионе
2 августа 2022 г. 13:39
Президент Узбекистана и глава МИД Турции обсудили расширение сотрудничества

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял делегацию Турции во главе с министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу, находящуюся в Ташкенте для участия в первой министерской встрече в формате "Узбекистан-Азербайджан-Турция".

Как передает Report, об этом написал в Twitter Чавушоглу.

"Обсудили с президентом Узбекистана Мирзиёевым наши стратегические отношения и региональные проблемы", - отметил он.

Узбекские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря президента Узбекистана Шерзода Асадова сообщил о том, что рассмотрены вопросы дальнейшего расширения многопланового сотрудничества между нашими странами в контексте реализации договоренностей на высшем уровне.

В составе турецкой делегации - министр торговли Мехмет Муш и министр транспорта и инфраструктуры Адиль Караисмаилоглу.

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Версия на английском языке Uzbek President, Turkish FM discuss expansion of cooperation
Версия на азербайджанском языке Özbəkistan Prezidenti Türkiyənin XİN başçısı ilə əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə edib

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