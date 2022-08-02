Президент Узбекистана и глава МИД Турции обсудили расширение сотрудничества

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял делегацию Турции во главе с министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу, находящуюся в Ташкенте для участия в первой министерской встрече в формате "Узбекистан-Азербайджан-Турция".

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял делегацию Турции во главе с министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу, находящуюся в Ташкенте для участия в первой министерской встрече в формате "Узбекистан-Азербайджан-Турция".

Как передает Report, об этом написал в Twitter Чавушоглу.

"Обсудили с президентом Узбекистана Мирзиёевым наши стратегические отношения и региональные проблемы", - отметил он.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile ortak irade ve vizyonla güçlendirdiğimiz stratejik ilişkilerimizi, bölgesel konuları konuştuk.



Met w/President Mirziyoyev of .Discussed our strategic relations, which we have strengthened with a common will and vision, & regional issues. pic.twitter.com/R4Rh7mitMy — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) August 2, 2022

Узбекские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря президента Узбекистана Шерзода Асадова сообщил о том, что рассмотрены вопросы дальнейшего расширения многопланового сотрудничества между нашими странами в контексте реализации договоренностей на высшем уровне.

В составе турецкой делегации - министр торговли Мехмет Муш и министр транспорта и инфраструктуры Адиль Караисмаилоглу.