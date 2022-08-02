Президент Узбекистана и глава МИД Турции обсудили расширение сотрудничества
Президент Узбекистана и глава МИД Турции обсудили расширение сотрудничестваПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял делегацию Турции во главе с министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу, находящуюся в Ташкенте для участия в первой министерской встрече в формате "Узбекистан-Азербайджан-Турция".
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял делегацию Турции во главе с министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу, находящуюся в Ташкенте для участия в первой министерской встрече в формате "Узбекистан-Азербайджан-Турция".
Как передает Report, об этом написал в Twitter Чавушоглу.
"Обсудили с президентом Узбекистана Мирзиёевым наши стратегические отношения и региональные проблемы", - отметил он.
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile ortak irade ve vizyonla güçlendirdiğimiz stratejik ilişkilerimizi, bölgesel konuları konuştuk.
Met w/President Mirziyoyev of .Discussed our strategic relations, which we have strengthened with a common will and vision, & regional issues. pic.twitter.com/R4Rh7mitMy
Узбекские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря президента Узбекистана Шерзода Асадова сообщил о том, что рассмотрены вопросы дальнейшего расширения многопланового сотрудничества между нашими странами в контексте реализации договоренностей на высшем уровне.
В составе турецкой делегации - министр торговли Мехмет Муш и министр транспорта и инфраструктуры Адиль Караисмаилоглу.