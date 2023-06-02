Президент Узбекистана и глава Евросовета обсудили перспективы укрепления связей

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в Чолпон-Ате провел встречу с главой Европейского совета Шарлем Мишелем. Встреча прошла в рамках саммита "ЕС-Центральная Азия".

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в Чолпон-Ате провел встречу с главой Европейского совета Шарлем Мишелем. Встреча прошла в рамках саммита "ЕС-Центральная Азия".

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Узбекистан, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Стороны рассмотрели широкий круг вопросов дальнейшего углубления узбекско-европейских многоплановых отношений и развития практического взаимодействия в региональном формате.

Лидеры Узбекистана и ЕС отдельно остановились на вопросах наращивания объемов и диверсификации двусторонней торговли, продления преференциального торгового режима "GSP+", развития эффективных транспортных маршрутов, прежде всего Транскаспийского транзитного коридора, реализации совместных программ и проектов в сферах "зеленой" энергетики, инноваций и высоких технологий, цифровизации, экологии, образования, туризма и других направлениях.

Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной повестки. Подчеркнули важность продолжения консультаций и оказания гуманитарной помощи Афганистану.