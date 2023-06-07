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Президент Узбекистана 7-9 июня посетит Италию с официальным визитом

Президент Узбекистана 7-9 июня посетит Италию с официальным визитом Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 7-9 июня посетит столицу Италии официальным визитом.
В регионе
7 июня 2023 г. 09:32
Президент Узбекистана 7-9 июня посетит Италию с официальным визитом

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 7-9 июня посетит столицу Италии официальным визитом.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Узбекистан, в Риме он проведет переговоры с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром Джорджей Мелони.

Также глава Узбекистана встретится с гендиректором Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Цюй Дунъюем, где стороны обсудят сотрудничество в сфере обеспечения продовольственной безопасности.

Деловая программа визита пройдет в Милане. Там президент Узбекистана встретится с губернатором провинции Ломбардии и проведет круглый стол с руководителями ведущих компаний Италии.

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Версия на английском языке Uzbek president to pay official visit to Italy

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