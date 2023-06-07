Президент Узбекистана 7-9 июня посетит Италию с официальным визитом

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 7-9 июня посетит столицу Италии официальным визитом.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 7-9 июня посетит столицу Италии официальным визитом.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Узбекистан, в Риме он проведет переговоры с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром Джорджей Мелони.

Также глава Узбекистана встретится с гендиректором Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Цюй Дунъюем, где стороны обсудят сотрудничество в сфере обеспечения продовольственной безопасности.

Деловая программа визита пройдет в Милане. Там президент Узбекистана встретится с губернатором провинции Ломбардии и проведет круглый стол с руководителями ведущих компаний Италии.