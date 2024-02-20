Президент Украины заявил о тяжелой обстановке на Харьковском направлении

Обстановка на Харьковском направлении очень тяжелая.
Как передает Report, об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в видеообращении в соцсети "Х".
"Я возвращаюсь с позиций в Харьковской области. Ситуация на линии фронта крайне сложная на нескольких участках, особенно там, где Вооруженные силы России сосредоточили большую часть своих резервов. Они пользуются задержками с военной помощью Украине, которые сильно ощущаются. Дефицит артиллерии. Потребность в передовой противовоздушной обороне и оружии большей дальности", - подчеркнул он.
Зеленский отметил, что ведутся работы с партнерами над возобновлением и продолжением помощи, одновременно наращивая мощь собственной оборонной промышленности.
I am returning from our warriors' positions in the Kharkiv region.
The situation on the frontline is extremely difficult in several areas, particularly where Russian forces have concentrated the majority of their reserves.