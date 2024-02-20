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Президент Украины заявил о тяжелой обстановке на Харьковском направлении

Президент Украины заявил о тяжелой обстановке на Харьковском направлении Обстановка на Харьковском направлении очень тяжелая.
В регионе
20 февраля 2024 г. 15:30
Президент Украины заявил о тяжелой обстановке на Харьковском направлении

Обстановка на Харьковском направлении очень тяжелая.

Как передает Report, об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в видеообращении в соцсети "Х".

"Я возвращаюсь с позиций в Харьковской области. Ситуация на линии фронта крайне сложная на нескольких участках, особенно там, где Вооруженные силы России сосредоточили большую часть своих резервов. Они пользуются задержками с военной помощью Украине, которые сильно ощущаются. Дефицит артиллерии. Потребность в передовой противовоздушной обороне и оружии большей дальности", - подчеркнул он.

Зеленский отметил, что ведутся работы с партнерами над возобновлением и продолжением помощи, одновременно наращивая мощь собственной оборонной промышленности.

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