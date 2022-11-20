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Президент Украины: За 270 дней войны Россия запустила по Украине более 4 700 ракет

Президент Украины: За 270 дней войны Россия запустила по Украине более 4 700 ракет Президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам Международной организации Франкофонии.
В регионе
20 ноября 2022 г. 22:33
Президент Украины: За 270 дней войны Россия запустила по Украине более 4 700 ракет

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам Международной организации Франкофонии.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.

"Обратился к участникам Международной организации Франкофонии. Россия применила более 4700 ракет за 270 дней полномасштабной войны. Сотни наших городов просто сожжены. Тысячи людей погибли. Сотни тысяч силой депортированы в РФ. Миллионы уехали из Украины в другие страны, спасаясь от войны", - сказал Зеленский.

По его словам, мы должны остановить российскую агрессию. Возвращение мира возможно. Но оно возможно тогда, когда каждый в мире понимает, что никто не заслуживает ни одного дня террора.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski indiyədək Ukraynaya atılan raketlərin sayını açıqlayıb

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