Президент Украины: За 270 дней войны Россия запустила по Украине более 4 700 ракет

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам Международной организации Франкофонии.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам Международной организации Франкофонии.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.

"Обратился к участникам Международной организации Франкофонии. Россия применила более 4700 ракет за 270 дней полномасштабной войны. Сотни наших городов просто сожжены. Тысячи людей погибли. Сотни тысяч силой депортированы в РФ. Миллионы уехали из Украины в другие страны, спасаясь от войны", - сказал Зеленский.

По его словам, мы должны остановить российскую агрессию. Возвращение мира возможно. Но оно возможно тогда, когда каждый в мире понимает, что никто не заслуживает ни одного дня террора.