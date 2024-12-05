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Президент Украины ввел санкции в отношении ряда граждан Грузии

Президент Украины ввел санкции в отношении ряда граждан Грузии Президент Украины Владимир Зеленский 5 декабря подписал указ про введение санкций в отношении властей Грузии.
В регионе
5 декабря 2024 г. 12:23
Президент Украины ввел санкции в отношении ряда граждан Грузии

Президент Украины Владимир Зеленский 5 декабря подписал указ про введение санкций в отношении властей Грузии.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщил сам президент в своем Telegram-канале.

По его словам, тем самым утверждено решение Совета нацбезопасности и обороны страны о санкциях. В санкционный список попали почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили, а также 19 граждан Грузии. Cреди них мэр Тбилиси Каладзе, глава МВД Вахтанг Гомелаури.

"Мы призываем Европу, Америку, всех в мире действовать так же - действовать принципиально", - отметил президент.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna Gürcüstana sanksiyalar tətbiq edib

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