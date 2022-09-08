Президент Украины встретился с госсекретарем США в Киеве

Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским во время своего визита в Киев 8 сентября. Блинкен прибыл в Украину во второй раз с начала войны, чтобы подтвердить поддержку США и объявить о новой военной помощи Украин

Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским во время своего визита в Киев 8 сентября. Блинкен прибыл в Украину во второй раз с начала войны, чтобы подтвердить поддержку США и объявить о новой военной помощи Украине.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина.

Во время встречи с Зеленским Блинкен проинформировал президента Украины о последнем транше американской помощи Украине в сфере безопасности.

"Президент Байден ясно дал понять, что мы будем поддерживать народ Украины столько, сколько нужно. Я повторил это послание президенту Зеленскому и его команде сегодня в Киеве, который остается - и будет оставаться столицей суверенной, независимой Украины", - заявил госсекретарь США.

Также Блинкен добавил, что администрация Байдена проинформировала Конгресс США о намерении выделить 2,2 млрд долларов в виде долгосрочных инвестиций для укрепления безопасности Украины и 18 ее соседей, среди которых многие союзники НАТО и другие региональные партнеры по безопасности.