Президент Украины в своем видеообращении предупредил российских военных

Президент Украины Владимир Зеленский о российских военных в Украине: "Это не воины сверхдержавы, это растерянные дети, которых использовали".

Президент Украины Владимир Зеленский о российских военных в Украине: "Это не воины сверхдержавы, это растерянные дети, которых использовали".

Как передает Report, об этом он заявил в своем видеообращении.

"Несмотря на то, что оккупантов в десятки раз больше, их моральное состояние постоянно ухудшается. Все больше они бегут обратно в Россию от нас, от вас, от всех, кто изгоняет врага... всего, что стреляет. Но украинцы бьют врага и без оружия", - подчеркнул президент.

Он подчеркнул, что искренне восхищается героическими мирными жителями Конотопа, Баштанки, Энергодара, Мелитополя и других городов и сел Украины, которые не пускают российских войск, перекрывая им путь.

"Если они куда-то и зашли, то только временно. Прогоним с позором, как делают те люди, простые люди, которые выгоняют оккупантов из продуктовых магазинов, когда российские военные пытаются найти себе еду. Это не воины сверхдержавы, это растерянные дети, которых использовали. Заберите их домой", - отметил Зеленский.

Для украинцев это отечественная война, и мы знаем, чем такие войны заканчиваются для захватчиков, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Убирайтесь домой всей своей армией. Скажите своему командованию, что вы хотите жить, что вы не хотите умирать. Жить. Остановить войну и возобновить мир надо как можно скорее", - подчеркнул глава государства.