Президент Украины: Требование Трампа вернуть $500 млрд - несерьезно

Требование президента США Дональда Трампа к Украине вернуть потраченные на нее американским правительством средства на сумму $500 млрд - это несерьезный разговор.

Требование президента США Дональда Трампа к Украине вернуть потраченные на нее американским правительством средства на сумму $500 млрд - это несерьезный разговор.

Как передает Report, об этом на пресс-конференции в Киеве заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Надо разобраться с этой помощью, у нас [с США] абсолютно разные цифры. Нам война стоила $320 млрд. $120 млрд потратила Украина, $200 млрд - США и ЕС, это пакет оружия. Всего США дали нам на сегодня более $67 млрд оружием и $31,5 млрд в виде прямой помощи в бюджет. Но разговор о том, что нам надо вернуть [США] $500 млрд - это несерьезный разговор", - сказал он.

Отметим, что ранее Трамп не исключил, что захочет вернуть все потраченные на Украину американским правительством деньги, уточнив, что хотел бы получить эквивалент в виде украинских редкоземельных металлов на сумму около $500 млрд.