Президент Украины сегодня посетит Турцию

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 8 марта, посетит Турцию.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 8 марта, посетит Турцию.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщает Офис президента Украины.

В рамках визита он проведет встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, и обсудит формулу мира, саммит мира, судоходство в Черном море, продовольственную стабильность и освобождение украинских пленных и политических заключенных.

Также особое внимание будет сосредоточено на общих проектах в оборонно-промышленной сфере.

"Владимир Зеленский посетит верфи, на которых идет строительство корветов для ВМС Украины, встретится с представителями турецких оборонных компаний", - говорится в сообщении.