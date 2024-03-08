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Президент Украины сегодня посетит Турцию

Президент Украины сегодня посетит Турцию Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 8 марта, посетит Турцию.
В регионе
8 марта 2024 г. 12:41
Президент Украины сегодня посетит Турцию

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 8 марта, посетит Турцию.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщает Офис президента Украины.

В рамках визита он проведет встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, и обсудит формулу мира, саммит мира, судоходство в Черном море, продовольственную стабильность и освобождение украинских пленных и политических заключенных.

Также особое внимание будет сосредоточено на общих проектах в оборонно-промышленной сфере.

"Владимир Зеленский посетит верфи, на которых идет строительство корветов для ВМС Украины, встретится с представителями турецких оборонных компаний", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna Prezidentinin Türkiyəyə səfər proqramı açıqlanıb

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