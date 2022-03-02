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Президент Украины: Россию ждет Международный трибунал

Президент Украины: Россию ждет Международный трибунал "Россия может забыть о спортивных турнирах и мировой культуре, ее ждет только Международный трибунал".
В регионе
2 марта 2022 г. 13:09
Президент Украины: Россию ждет Международный трибунал

"Россия может забыть о спортивных турнирах и мировой культуре, ее ждет только Международный трибунал".

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении, размещенном в Telegram-канале Офиса президента.

"Каков итог для России? Флаг этого государства больше не увидят на спортивных турнирах. Современная мировая культура будет для них теперь закрытой. Российские товары убирают с полок магазинов по всему миру. Российские банки отключают от глобальной системы. Российские граждане теряют сбережения, теряют любые перспективы", - отметил Зеленский.

Кроме того, подчеркнул он, российские матери теряют детей в абсолютно чужой для них стране.

"Вдумайтесь в это число: почти шесть тысяч погибших россиян. Российских военных. За шесть дней войны. Это без подсчета потерь врага за прошедшую ночь. Шесть тысяч. Чтобы получить что? Получить Украину? Это невозможно. Это не изменить ракетами, не изменить бомбами, танками, любыми ударами. Мы на своей родной земле. И за войну против нас будет международный трибунал - для них", - подчеркнул президент.

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Версия на английском языке Ukraine President: International court awaiting Russia
Версия на азербайджанском языке Ukrayna Prezidenti: "Rusiyanı Beynəlxalq Məhkəmə gözləyir"

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