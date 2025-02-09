Президент Украины: Россия не готова к переговорам

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия не готова к переговорам.
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Глава государства подчеркнул, что официальная Москва готовится к продолжению войны.
"Численность личного состава российской армии увеличивается. Все наши партнеры должны знать и четко понимать это", - отметил Зеленский.
По его словам, разведывательные данные подтверждают, что Россия формирует новые военные подразделения.
"Кроме того, их сотрудничество с Северной Кореей будет и дальше расширяться", - добавил он.