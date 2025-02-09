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Президент Украины: Россия не готова к переговорам

Президент Украины: Россия не готова к переговорам Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия не готова к переговорам.
В регионе
9 февраля 2025 г. 04:24
Президент Украины: Россия не готова к переговорам

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия не готова к переговорам.

Как сообщает Report, об этом он написал на своей странице в "X".

Глава государства подчеркнул, что официальная Москва готовится к продолжению войны.

"Численность личного состава российской армии увеличивается. Все наши партнеры должны знать и четко понимать это", - отметил Зеленский.

По его словам, разведывательные данные подтверждают, что Россия формирует новые военные подразделения.

"Кроме того, их сотрудничество с Северной Кореей будет и дальше расширяться", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Volodimir Zelenski: Rusiya danışıqlara hazır deyil

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