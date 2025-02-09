Президент Украины: Россия не готова к переговорам

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия не готова к переговорам.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия не готова к переговорам.

Как сообщает Report , об этом он написал на своей странице в "X".

Глава государства подчеркнул, что официальная Москва готовится к продолжению войны.

"Численность личного состава российской армии увеличивается. Все наши партнеры должны знать и четко понимать это", - отметил Зеленский.

По его словам, разведывательные данные подтверждают, что Россия формирует новые военные подразделения.

"Кроме того, их сотрудничество с Северной Кореей будет и дальше расширяться", - добавил он.