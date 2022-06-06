О нас

Президент Украины рассказал, сколько бойцов "Азовстали" находятся в плену

Президент Украины рассказал, сколько бойцов "Азовстали" находятся в плену В российском плену находятся более 2,5 тыс. украинских военнослужащих с "Азовстали". Их освобождением занимается ГУР Минобороны.
В регионе
6 июня 2022 г. 17:06
Президент Украины рассказал, сколько бойцов Азовстали находятся в плену

В российском плену находятся более 2,5 тыс. украинских военнослужащих с "Азовстали". Их освобождением занимается Главное управление разведки Минобороны.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украины, об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский журналистам.

По словам Зеленского, российской стороне невыгодно применять пытки против защитников с "Азовстали", поскольку они стали "публичными пленными".

Также президент отметил, что не воспринимает всерьез заявления от российских властей и представителей т.н. "ДНР" относительно дальнейшей судьбы украинских военных.

Эвакуация украинских военных из "Азовстали" началась 16 мая.

Отметим, что 20 мая министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции и полном контроле над "Азовсталем" и Мариуполем.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Zelenski “Azovstal”ın neçə döyüşçüsünün əsirlikdə olduğunu açıqlayıb
Версия на английском языке Zelenskyy reveals number of Azovstal fighters in captivity

Другие новости из категории

МО Украины: Военные корабли РФ в Черном море представляют угрозу для нас
МО Украины: Военные корабли РФ в Черном море представляют угрозу для нас
6 июня 2022 г. 16:54
Зеленский и Джонсон обсудили новый пакет помощи Украине
Зеленский и Джонсон обсудили новый пакет помощи Украине
6 июня 2022 г. 14:47
Украина предложила ввести санкции против 100 тыс. россиян
Украина предложила ввести санкции против 100 тыс. россиян
6 июня 2022 г. 14:29
Чавушоглу: Мы продолжим поддерживать Украину во всех областях
Чавушоглу: Мы продолжим поддерживать Украину во всех областях
6 июня 2022 г. 13:50
Президент Туркменистана провел кадровые перестановки в правительстве страны
Президент Туркменистана провел кадровые перестановки в правительстве страны
6 июня 2022 г. 12:22
Владимир Путин и Сердар Бердымухамедов встретятся в Москве
Владимир Путин и Сердар Бердымухамедов встретятся в Москве
6 июня 2022 г. 12:17
Генштаб ВСУ: За сутки сбиты самолет и вертолет ВС РФ
Генштаб ВСУ: За сутки сбиты самолет и вертолет ВС РФ
6 июня 2022 г. 11:11
Великобритания предоставит Украине реактивные системы залпового огня M270
Великобритания предоставит Украине реактивные системы залпового огня M270
6 июня 2022 г. 09:40
За сутки на Донецком и Луганском направлениях отражены 7 атак ВС России
За сутки на Донецком и Луганском направлениях отражены 7 атак ВС России
6 июня 2022 г. 09:14
В Ереване 104 следователя будут расследовать столкновения во время акции протеста
В Ереване 104 следователя будут расследовать столкновения во время акции протеста
6 июня 2022 г. 05:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi