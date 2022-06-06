Президент Украины рассказал, сколько бойцов "Азовстали" находятся в плену

В российском плену находятся более 2,5 тыс. украинских военнослужащих с "Азовстали". Их освобождением занимается ГУР Минобороны.

В российском плену находятся более 2,5 тыс. украинских военнослужащих с "Азовстали". Их освобождением занимается Главное управление разведки Минобороны.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украины, об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский журналистам.

По словам Зеленского, российской стороне невыгодно применять пытки против защитников с "Азовстали", поскольку они стали "публичными пленными".

Также президент отметил, что не воспринимает всерьез заявления от российских властей и представителей т.н. "ДНР" относительно дальнейшей судьбы украинских военных.

Эвакуация украинских военных из "Азовстали" началась 16 мая.

Отметим, что 20 мая министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции и полном контроле над "Азовсталем" и Мариуполем.