Президент Украины распустил Верховную Раду

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады и назначил досрочные выборы в парламент на 21 июля.

Как сообщает Report, текст документа опубликован на официальном сайте главы государства.

Также В. Зеленский поручил правительству обеспечить финансирование внеочередных выборов. Документ вступил в силу со дня его опубликования.

Ранее он заявлял о намерении досрочно распустить парламент.

***

Президент Украины Владимир Зеленский направил председателю Верховной рады Андрею Парубию обращение, в котором потребовал провести внеочередное собрание парламента 22 мая.

В обращении говорится, что на заседании будет обсуждаться внесение изменений в закон о выборах народных депутатов.