Президент Украины распустил Верховную Раду

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады и назначил досрочные выборы в парламент на 21 июля.
Как сообщает Report, текст документа опубликован на официальном сайте главы государства.
Также В. Зеленский поручил правительству обеспечить финансирование внеочередных выборов. Документ вступил в силу со дня его опубликования.
Ранее он заявлял о намерении досрочно распустить парламент.
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Президент Украины Владимир Зеленский направил председателю Верховной рады Андрею Парубию обращение, в котором потребовал провести внеочередное собрание парламента 22 мая.
В обращении говорится, что на заседании будет обсуждаться внесение изменений в закон о выборах народных депутатов.
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