Президент Украины провел переговоры с главой МИД Великобритании в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня провел встречу с новым главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня провел встречу с новым главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Украинский лидер поздравил министра с назначением на должность и поблагодарил за то, что его первый зарубежный визит был осуществлен именно в Киев.

"Это очень важно, особенно сейчас, когда мир уделяет свое внимание не только ситуации в Украине. Мы благодарны за непоколебимую поддержку Украины со стороны Соединенного Королевства. Благодарны за теплый прием украинских граждан в Великобритании. И рады тому, что вы приехали в Украину", – подчеркнул Зеленский.