Президент Украины присоединится к онлайн-саммиту лидеров G7

Президент Украины Владимир Зеленский присоединится к видеосаммиту с лидерами стран "Большой семерки, который пройдет сегодня.

Президент Украины Владимир Зеленский присоединится к видеосаммиту с лидерами стран "Большой семерки, который пройдет сегодня.

Как передает Report, об этом сообщает Kyodo News со ссылкой на представителя правительства Японии Хирокадзу Мацуно.

"Вечером 6-го числа премьер-министр Фумио Кисида в качестве председателя планирует провести онлайн-переговоры с лидерами G7. В дополнение к лидерам "семерки" в начале встречи примет участие президент Украины Владимир Зеленский", - заявил Мацуно.

По его словам, страны G7 планируют обсудить важные для международного сообщества вопросы, в частности ситуацию в Украине, на Ближнем Востоке, а также развитие искусственного интеллекта.