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Президент Украины приехал на передовую в районе Купянска

Президент Украины приехал на передовую в районе Купянска Президент Украины Владимир Зеленский 19 февраля приехал на передовую в районе Купянска.
В регионе
19 февраля 2024 г. 16:48
Президент Украины приехал на передовую в районе Купянска

Президент Украины Владимир Зеленский 19 февраля приехал на передовую в районе Купянска.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Офиса президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Харьковскую область побывал в батальонном командном пункте 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого, которая выполняет боевые задания по обороне Купянска", - говорится в сообщении.

В частности, Зеленский заслушал доклад командира бригады подполковника Алексея Трубникова об оперативной ситуации на данном участке фронта и взаимодействии со смежными подразделениями Сил обороны.

"Комбриг также рассказал президенту об опыте применения дронов разных типов в зоне ответственности и об особенностях борьбы с БПЛА противника с помощью систем РЭБ (радиоэлектронная борьба - ред.). Отдельно обсудили обеспечение подразделений техникой, боеприпасами и т.д.", - сказано в сообщении.

Недавно издание Forbes написало, что российская сторона стягивает под Купянск 500 танков, до 600 единиц боевых машин, сотни гаубиц и 40 тыс. военных.

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