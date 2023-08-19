Президент Украины прибыл в Швецию

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Швецию.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Швецию.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил Зеленский в соцсетях .

Он прибыл в Швецию вместе с первой леди Украины. В рамках визита Зеленский проведет встречи с премьер-министром Ульфом Кристерссоном, королем Карлом XVI и королевой Сильвией и т.д.

"Расширенные украинско-шведские переговоры. Лично благодарю Швецию за поддержку нашей борьбы за свободу и независимость", - отметил президент.

По его словам, будут обсуждаться вопросы касательно военной поддержки, развития двустороннего сотрудничества, в том числе в оборонно-промышленном комплексе, европейской интеграции Украины и общей безопасности в евроатлантическом пространстве.