Президент Украины прибыл в Швецию

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Швецию.
Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил Зеленский в соцсетях
Он прибыл в Швецию вместе с первой леди Украины. В рамках визита Зеленский проведет встречи с премьер-министром Ульфом Кристерссоном, королем Карлом XVI и королевой Сильвией и т.д.
"Расширенные украинско-шведские переговоры. Лично благодарю Швецию за поддержку нашей борьбы за свободу и независимость", - отметил президент.
По его словам, будут обсуждаться вопросы касательно военной поддержки, развития двустороннего сотрудничества, в том числе в оборонно-промышленном комплексе, европейской интеграции Украины и общей безопасности в евроатлантическом пространстве.