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Президент Украины прибыл в Швецию

Президент Украины прибыл в Швецию Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Швецию.
В регионе
19 августа 2023 г. 12:36
Президент Украины прибыл в Швецию

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Швецию.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил Зеленский в соцсетях.

Он прибыл в Швецию вместе с первой леди Украины. В рамках визита Зеленский проведет встречи с премьер-министром Ульфом Кристерссоном, королем Карлом XVI и королевой Сильвией и т.д.

"Расширенные украинско-шведские переговоры. Лично благодарю Швецию за поддержку нашей борьбы за свободу и независимость", - отметил президент.

По его словам, будут обсуждаться вопросы касательно военной поддержки, развития двустороннего сотрудничества, в том числе в оборонно-промышленном комплексе, европейской интеграции Украины и общей безопасности в евроатлантическом пространстве.

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Версия на английском языке Ukrainian President Zelenskyy arrives in Sweden for working visit
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