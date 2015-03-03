Президент Украины наградил Бориса Немцова орденом "Свободы"

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко посмертно наградил российского политика Бориса Немцова орденом "Свободы". Как сообщает Report, об этом П. Порошенко написал на своей странице в социальных сетях.

"Для нас, украинцев, Борис навсегда останется патриотом России и другом Украины. Он своей жизнью доказал, что это можно совместить — стоит только захотеть", - отметил П. Порошенко.

Напомним, сегодня в столице России проходит церемония прощания с убитым 28 февраля политиком Борисом Немцовым. Он будет предан земле на Троекуровском кладбище Москвы.