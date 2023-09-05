Президент Украины посетил боевые бригады военных на Бахмутском направлении

Президент Украины Владимир Зеленский посетил боевые бригады военнослужащих, которые ведут наступательные действия на Бахмутском направлении.
Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса президента.
Зеленский побывал в расположении 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода и 92-й отдельной механизированной бригады имени Ивана Сирко.
Он встретился с командующим Сухопутными войсками ВСУ, командующим оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" Александром Сырским и заслушал доклады об оперативной обстановке в зоне ответственности ОТУ "Лиман" и ОТУ "Соледар".
Президент обсудил с ними проблемные вопросы и потребности подразделений, в частности, обеспечение артиллерийскими снарядами, ракетами для фронтовых систем ПВО, эвакуационным транспортом и средствами РЭБ.
Зеленский отметил, что по итогам их разговоров возникли дополнительные вопросы для Ставки верховного главнокомандующего.