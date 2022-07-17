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Президент Украины отстранил от должности генпрокурора и главу СБУ

Президент Украины отстранил от должности генпрокурора и главу СБУ Президент Украины Владимир Зеленский отстранил от исполнения обязанностей главу СБУ Ивана Баканова и отстранил от должности Генерального прокурора Ирину Венедиктову.
В регионе
17 июля 2022 г. 23:44
Президент Украины отстранил от должности генпрокурора и главу СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский отстранил от исполнения обязанностей главу СБУ Ивана Баканова и отстранил от должности Генерального прокурора Ирину Венедиктову.

Как передает Report, соответствующие указы опубликованы на сайте офиса главы государства.

"Согласно статье 47 Дисциплинарного устава Вооруженных сил Украины, утвержденного Законом Украины от 24 марта 1999 года № 551-XIV, отстранить Баканова Ивана Геннадьевича от исполнения обязанностей главы Службы безопасности Украины", - отмечается в документе.

Другим указом глава украинского государства отстранил Ирину Венедиктову от должности Генпрокурора, на основании части второй статьи 11 Закона "О правовом режиме военного положения", возложив обязанности на Алексея Симоненко.

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