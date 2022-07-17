Президент Украины отстранил от должности генпрокурора и главу СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский отстранил от исполнения обязанностей главу СБУ Ивана Баканова и отстранил от должности Генерального прокурора Ирину Венедиктову.

Президент Украины Владимир Зеленский отстранил от исполнения обязанностей главу СБУ Ивана Баканова и отстранил от должности Генерального прокурора Ирину Венедиктову.

Как передает Report , соответствующие указы опубликованы на сайте офиса главы государства.

"Согласно статье 47 Дисциплинарного устава Вооруженных сил Украины, утвержденного Законом Украины от 24 марта 1999 года № 551-XIV, отстранить Баканова Ивана Геннадьевича от исполнения обязанностей главы Службы безопасности Украины", - отмечается в документе.

Другим указом глава украинского государства отстранил Ирину Венедиктову от должности Генпрокурора, на основании части второй статьи 11 Закона "О правовом режиме военного положения", возложив обязанности на Алексея Симоненко.