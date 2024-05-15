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Президент Украины отменил визит в Испанию и Португалию

Президент Украины отменил визит в Испанию и Португалию Президент Украины Владимир Зеленский отменил поездку в Испанию и Португалию "из-за серьезной внутренней ситуации в Украине".
В регионе
15 мая 2024 г. 09:40
Президент Украины отменил визит в Испанию и Португалию

Президент Украины Владимир Зеленский отменил поездку в Испанию и Португалию "из-за серьезной внутренней ситуации в Украине".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал CNN Portugal.

По его данным, Киев сталкивается со сложной обстановкой на нескольких участках линии фронта, в частности в Харьковской области, что делает нецелесообразным выезд украинской делегации за границу.

Королевский двор Испании, в свою очередь, проинформировал об отмене запланированной на 17 мая встречи монарха Филиппа VI с Зеленским.

Телеканал SIC Notícias 13 мая сообщил о намерении Зеленского в ближайшие дни посетить Португалию для возможного подписания соглашения о безопасности между странами. Газета El País со ссылкой на правительственные источники передавала, что украинский лидер также посетит Мадрид, где он совместно с премьер-министром Испании Педро Санчесом подпишет подобное соглашение.

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Версия на английском языке Zelenskyy cancels visit to Portugal and Spain
Версия на азербайджанском языке Zelenski İspaniya və Portuqaliyaya səfərini ləğv edib

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