Президент Украины отменил визит в Испанию и Португалию

Президент Украины Владимир Зеленский отменил поездку в Испанию и Португалию "из-за серьезной внутренней ситуации в Украине".

Президент Украины Владимир Зеленский отменил поездку в Испанию и Португалию "из-за серьезной внутренней ситуации в Украине".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал CNN Portugal.

По его данным, Киев сталкивается со сложной обстановкой на нескольких участках линии фронта, в частности в Харьковской области, что делает нецелесообразным выезд украинской делегации за границу.

Королевский двор Испании, в свою очередь, проинформировал об отмене запланированной на 17 мая встречи монарха Филиппа VI с Зеленским.

Телеканал SIC Notícias 13 мая сообщил о намерении Зеленского в ближайшие дни посетить Португалию для возможного подписания соглашения о безопасности между странами. Газета El País со ссылкой на правительственные источники передавала, что украинский лидер также посетит Мадрид, где он совместно с премьер-министром Испании Педро Санчесом подпишет подобное соглашение.