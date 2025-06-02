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Президент Украины: Не уверен, что Россия будет готова к продуктивным встречам

Президент Украины: Не уверен, что Россия будет готова к продуктивным встречам Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что сомневается в готовности России к продуктивным переговорам в Стамбуле.
В регионе
2 июня 2025 г. 14:05
Президент Украины: Не уверен, что Россия будет готова к продуктивным встречам

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что сомневается в готовности России к продуктивным переговорам в Стамбуле.

Как передает Report со ссылкой на телеканал LRT, об этом он заявил по прибытию в Вильнюс, где пройдет саммит "Бухарестской девятки" и скандинавских стран.

"Наша команда в Стамбуле. Сегодня утром я разговаривал с министром обороны (Рустем Умеров - ред.), они готовятся к встрече. Я не уверен, что Россия будет готова к продуктивным встречам. Но мы всегда должны верить в какие-то решения", - сказал президент.

Зеленский также подчеркнул, что для Украины важным является полное прекращение огня и возвращение детей и пленных домой.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna Prezidenti: Rusiyanın məhsuldar görüşlərə hazır olacağına əmin deyiləm

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