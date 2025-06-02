Президент Украины: Не уверен, что Россия будет готова к продуктивным встречам

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что сомневается в готовности России к продуктивным переговорам в Стамбуле.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что сомневается в готовности России к продуктивным переговорам в Стамбуле.

Как передает Report со ссылкой на телеканал LRT, об этом он заявил по прибытию в Вильнюс, где пройдет саммит "Бухарестской девятки" и скандинавских стран.

"Наша команда в Стамбуле. Сегодня утром я разговаривал с министром обороны (Рустем Умеров - ред.), они готовятся к встрече. Я не уверен, что Россия будет готова к продуктивным встречам. Но мы всегда должны верить в какие-то решения", - сказал президент.

Зеленский также подчеркнул, что для Украины важным является полное прекращение огня и возвращение детей и пленных домой.