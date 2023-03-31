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Президент Украины назвал условия для начала переговоров с РФ

Президент Украины назвал условия для начала переговоров с РФ Начало дипломатических переговоров и фиксация завершения войны могут быть только после того, как Россия без боя выведет войска из Украины.
В регионе
31 марта 2023 г. 23:26
Президент Украины назвал условия для начала переговоров с РФ

Начало дипломатических переговоров и фиксация завершения войны могут быть только после того, как Россия без боя выведет войска из Украины.

Как передает Report со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по результатам Бучанского саммита.

Однако он отметил, что если Украина "силой будет выбивать их (армию РФ - ред.) всех до конца, то с такими людьми не о чем говорить в целом", поскольку будут большие потери.

"Будет большое количество жертв. О чем с этими людьми в целом говорить? Они должны быть изолированы, таким не жмут руки", - подчеркнул Зеленский.

Глава украинского государства также напомнил, что ранее предложил "формулу мира", где есть "совершенно конкретная последовательность действий, которая однозначно приведет к окончанию войны, потому что мы хотим мира".

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