Президент Украины назвал условия для начала переговоров с РФ

Начало дипломатических переговоров и фиксация завершения войны могут быть только после того, как Россия без боя выведет войска из Украины.

Начало дипломатических переговоров и фиксация завершения войны могут быть только после того, как Россия без боя выведет войска из Украины.

Как передает Report со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по результатам Бучанского саммита.

Однако он отметил, что если Украина "силой будет выбивать их (армию РФ - ред.) всех до конца, то с такими людьми не о чем говорить в целом", поскольку будут большие потери.

"Будет большое количество жертв. О чем с этими людьми в целом говорить? Они должны быть изолированы, таким не жмут руки", - подчеркнул Зеленский.

Глава украинского государства также напомнил, что ранее предложил "формулу мира", где есть "совершенно конкретная последовательность действий, которая однозначно приведет к окончанию войны, потому что мы хотим мира".