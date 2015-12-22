​Президент Украины прибыл с государственным визитом в Израиль

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко начал государственный визит в Израиль, сообщает Report со ссылкой на УНН.

Визит продлится два дня - 22-23 декабря.

Программой предусмотрены встречи П.Порошенко с президентом Израиля Реувеном Ривлиным, премьер-министром страны Беньямином Нетаньяху, спикером кнессета (парламента) Йоэлем Едельштейном и патриархом Иерусалимским Теофилом III, а также выступление президента Украины в Кнессете Израиля.

Во время визита планируется подписать ряд двусторонних документов.