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    ​Президент Украины прибыл с государственным визитом в Израиль

    Во время визита планируется подписать ряд двусторонних документов

    Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко начал государственный визит в Израиль, сообщает Report со ссылкой на УНН.

    Визит продлится два дня - 22-23 декабря.

    Программой предусмотрены встречи П.Порошенко с президентом Израиля Реувеном Ривлиным, премьер-министром страны Беньямином Нетаньяху, спикером кнессета (парламента) Йоэлем  Едельштейном и патриархом Иерусалимским Теофилом III, а также выступление президента Украины в Кнессете Израиля.

    Во время визита планируется подписать ряд двусторонних документов.

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