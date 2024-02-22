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Президент Украины на этой неделе проведет пресс-конференцию

Президент Украины на этой неделе проведет пресс-конференцию В рамках форума "Украина. Год 2024", который состоится 25 февраля, президент Владимир Зеленский проведет пресс-конференцию.
В регионе
22 февраля 2024 г. 11:43
Президент Украины на этой неделе проведет пресс-конференцию

В рамках форума "Украина. Год 2024", который состоится 25 февраля, президент Владимир Зеленский проведет пресс-конференцию.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

В рамках форума состоятся панельные дискуссии на актуальные темы - развитие Сил обороны и безопасности страны, работа оборонно-промышленного комплекса, обеспечение экономического роста и интеграции Украины в мировые рынки, реализация украинской формулы мира, гарантии безопасности для страны и т.д.

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Версия на английском языке President of Ukraine to hold press conference this week

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