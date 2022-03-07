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Президент Украины: Мы не простим сотни и сотни жертв

Президент Украины: Мы не простим сотни и сотни жертв Сегодня - Прощеное воскресенье. Но мы не простим сотни и сотни жертв. Тысячи и тысячи страданий. И Бог не простит. Ни сегодня. Нет завтра. Никогда. И вместо Прощеного будет Судный день. Найдем каждую сволочь, которая стреляла по нашим городам, по нашим лю
В регионе
7 марта 2022 г. 01:46
Президент Украины: Мы не простим сотни и сотни жертв

"Сегодня - Прощеное воскресенье. Но мы не простим сотни и сотни жертв. Тысячи и тысячи страданий. И Бог не простит. Ни сегодня. Нет завтра. Никогда. И вместо Прощеного будет Судный день. Найдем каждую сволочь, которая стреляла по нашим городам, по нашим людям".

Как передает Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем очередном обращении к нации.

Президент заявил, что Украина не простит расстрел безоружных людей.

"Сегодня мы не простим ракету, выпущенную по нашей системе ПВО в Оксматдету. Мы не простим расстрел безоружных людей. Разрушение нашей инфраструктуры", сказал он.

Владимир Зеленский отреагировал на заявление Министерства обороны РФ об анонсе обстрелов украинских предприятий оборонного комплекса.

"Большинство (предприятий ОПК - ред.) построены десятилетия назад, еще советской властью. Построены в городах. Сейчас они посреди обычной городской среды. Там работают тысячи людей. Сотни тысяч живут рядом. И это убийство. Сознательное убийство", - отметил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что ни один мировой лидер не отреагировал на такое заявление Минобороны РФ.

"Я не услышал ни от одного западного политика реакции на этот анонс. Вдумайтесь в ощущение безнаказанности оккупантов. Они анонсируют зверства, которые запланированы. Почему? Потому что никакой реакции. Как будто западные лидеры растворились в этот вечер. Я надеюсь, что завтра вы это заметите, это скажете", - обратился президент к мировым лидерам.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski: “Qərb liderləri sanki yoxa çıxıblar”

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