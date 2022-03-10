О нас
Аудио новости

Президент Украины: Мы должны вместе вернуть некоторым лидерам Запада смелость

Президент Украины: Мы должны вместе вернуть некоторым лидерам Запада смелость Президент Украины Владимир Зеленский проинформировал международных партнеров о ситуации во всех регионах Украины, где продолжаются боевые действия.
В регионе
10 марта 2022 г. 03:38
Президент Украины: Мы должны вместе вернуть некоторым лидерам Запада смелость

Президент Украины Владимир Зеленский проинформировал международных партнеров о ситуации во всех регионах Украины, где продолжаются боевые действия.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом он заявил в своем обращении.

"Говорил сегодня с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси. С премьер-министром Британии Борисом Джонсоном. Спасибо за поддержку, Борис. Партнеры полностью проинформированы о том, что происходит в нашем Мариуполе. И о ситуации во всех регионах Украины, где продолжаются боевые действия", - отметил глава государства.

По его словам, ведется работа, чтобы Россия почувствовала последствия своих действий.

"Делаем все для того, чтобы наконец обезопасить наше небо. Я благодарен абсолютному большинству украинцев, которые поддерживают эту позицию. Которые собирают подписи, убеждают своих знакомых на западе, пишут в соцсетях, организуют митинги. Мы должны вместе вернуть некоторым лидерам Запада смелость. Чтобы они наконец сделали то, что должны были сделать еще в первый день вторжения. Или закрыть украинское небо от российских ракет и бомб. Или дать нам боевые самолеты, чтобы мы все сделали сами. Пауза без решения стала уже просто убийственной", - подчеркнул Зеленский.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ukrayna Prezidenti Qərbin bəzi liderlərini cəsarətsiz adlandırıb

Другие новости из категории

Зеленский: Европейцы, вы не сможете сказать, что не видели, что происходило с украинцами
Зеленский: Европейцы, вы не сможете сказать, что не видели, что происходило с украинцами
10 марта 2022 г. 02:52
Кулеба прибыл в Анталию для проведения переговоров с Лавровым
Кулеба прибыл в Анталию для проведения переговоров с Лавровым
10 марта 2022 г. 01:36
Российская армия начала масштабное наступление на украинский город Николаев
Российская армия начала масштабное наступление на украинский город Николаев
10 марта 2022 г. 01:03
МО: Сообщения в армянских социальных сетях о якобы напряженности в Карабахе являются ложью
МО: Сообщения в армянских социальных сетях о якобы напряженности в Карабахе являются ложью
10 марта 2022 г. 00:25
ВСУ освободили город вблизи Харькова
ВСУ освободили город вблизи Харькова
10 марта 2022 г. 00:16
Эрдоган и Байден проведут телефонный разговор 10 марта
Эрдоган и Байден проведут телефонный разговор 10 марта
9 марта 2022 г. 23:11
В Украине ужесточают наказание за госизмену и мародерство
В Украине ужесточают наказание за госизмену и мародерство
9 марта 2022 г. 22:12
Авиаудар по роддому Мариуполя: ранены 17 человек
Авиаудар по роддому Мариуполя: ранены 17 человек
9 марта 2022 г. 21:38
Назарбаев прибыл в Анталью для участия в дипломатическом форуме
Назарбаев прибыл в Анталью для участия в дипломатическом форуме
9 марта 2022 г. 21:25
Совет ЕС одобрил новые санкции против России и Беларуси
Совет ЕС одобрил новые санкции против России и Беларуси
9 марта 2022 г. 20:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi