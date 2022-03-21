Президент Украины: Иерусалим - правильное место, чтобы найти мир

Президент Украины Владимир Зеленский отметил усилия премьер-министра Израиля по поиску путей к миру.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил усилия премьер-министра Израиля Нафтали Беннет по поиску путей к миру.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сказал он в своем видеообращении.

"Премьер министр Беннет пытается найти переговорный путь с РФ и мы благодарны за каждое усилие, чтобы мы начали, рано или поздно, говорить с Россией", - заявил президент.

"Возможно, в Иерусалиме. Это правильное место, чтобы найти мир, если это возможно", - добавил Зеленский.

Зеленский напомнил, что выступил в израильском кнессете, но, отметил он, "говорил от вашего имени с народом Израиля, который нас понимает как свободные люди свободных людей".

При этом, он отметил, что "Израиль имеет свои интересы, стратегию защиты своих граждан, мы все это понимаем".