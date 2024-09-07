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Президент Украины и премьер Италии обсудили оборонные нужды ВСУ

Президент Украины и премьер Италии обсудили оборонные нужды ВСУ Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.
В регионе
7 сентября 2024 г. 14:14
Президент Украины и премьер Италии обсудили оборонные нужды ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента Украины.

Встреча состоялась на полях форума "Амброзетти" 7 сентября.

"Мы очень благодарны вам и вашей команде, всему итальянскому народу за ту поддержку, которую вы нам оказали", - сказал Зеленский.

Во время встречи президент проинформировал Мелони о ситуации на поле боя, недавних обстрелах гражданской и критической инфраструктуры Украины со стороны ВС РФ, а также рассказал об актуальных оборонных нуждах.

Лидеры обсудили шаги по практической реализации решения G7 по предоставлению Украине почти 50 млрд долларов за счет замороженных российских активов.

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Версия на английском языке Ukrainian President meets with Italian Prime Minister
Версия на азербайджанском языке Zelenski və İtaliyanın Baş naziri Ukrayna ordusunun müdafiə ehtiyaclarını müzakirə ediblər

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