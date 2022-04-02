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Президент Украины: Готовимся к активной обороне. Впереди еще более сложные битвы

Президент Украины: Готовимся к активной обороне. Впереди еще более сложные битвы Президент Владимир Зеленский заявил, что Украину ждут впереди сложные битвы. Когда наступит мир, каждый узнает.
В регионе
2 апреля 2022 г. 03:37
Президент Украины: Готовимся к активной обороне. Впереди еще более сложные битвы

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украину ждут впереди сложные битвы. Когда наступит мир, каждый узнает.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил он в видеообращении.

"Готовимся к еще более активной обороне. Впереди еще более сложные битвы. Все хотим победы, но когда она будет, мы все увидим, каждый почувствует, что наступает мир", - отметил президент.

"Продвигаемся вперед, но осторожно. И каждый, кто возвращается на эту территорию, тоже должен быть очень осторожен! Еще невозможно возвращаться к обычной жизни, как было. Даже на тех территориях, которые мы освобождаем. Еще нужно подождать. Ждать, когда наша земля будет разминирована, а также заверить вас, что новые обстрелы невозможны", - рассказал Зеленский.

На востоке Украины ситуация остается очень сложной.

"Российских военных нагоняют на Донбасс, Харьковское направление. Они готовятся к новым мощным ударам. Готовимся к еще более активной обороне. Используем все возможности - как внутренние, так и внешние", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna Prezidenti: “Daha fəal müdafiəyə hazırlaşırıq, qarşıda çətin döyüşlər var”

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