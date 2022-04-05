Президент Украины: Если предложат, то вступим в НАТО, но этого не произойдет

Украина готова вступить в НАТО, если получит такое предложение, но этого не произошло и не произойдет.
Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом заявил президент Владимир Зеленский журналистам.
По словам президента, для Украины участие в альянсе для безопасности важно. Об этом он говорил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу и лидерам государств, от которых зависит вступление в Альянс.
"Если завтра нам предложат вступить в НАТО, будем значит вступать. Но этого не будет, к сожалению. И не произошло, к сожалению. Поэтому мы будем строить те гарантии безопасности для нас, которые могут защитить нас, защитить жизни людей", - сказал Зеленский.