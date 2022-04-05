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Президент Украины: Если предложат, то вступим в НАТО, но этого не произойдет

Президент Украины: Если предложат, то вступим в НАТО, но этого не произойдет Украина готова вступить в НАТО, если получит такое предложение.
В регионе
5 апреля 2022 г. 13:03
Президент Украины: Если предложат, то вступим в НАТО, но этого не произойдет

Украина готова вступить в НАТО, если получит такое предложение, но этого не произошло и не произойдет.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом заявил президент Владимир Зеленский журналистам.

По словам президента, для Украины участие в альянсе для безопасности важно. Об этом он говорил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу и лидерам государств, от которых зависит вступление в Альянс.

"Если завтра нам предложат вступить в НАТО, будем значит вступать. Но этого не будет, к сожалению. И не произошло, к сожалению. Поэтому мы будем строить те гарантии безопасности для нас, которые могут защитить нас, защитить жизни людей", - сказал Зеленский.

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