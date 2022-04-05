Президент Украины: Если предложат, то вступим в НАТО, но этого не произойдет

Президент Украины: Если предложат, то вступим в НАТО, но этого не произойдет

Украина готова вступить в НАТО, если получит такое предложение.

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